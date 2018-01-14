بعد اعتداءه على شجر العرعر.. النقل تحيل مقاولا للجهات المختصة

أبها(صدى):

أحالت وزارة النقل، مقاولا قام بالعبث بشجر العرعر بمنطقة عسير وقطعه، إلى جهات الاختصاص، نتيجة لمخالفته للتعليمات الواردة بهذا الخصوص، بعدم قطع أي شجرة أو اقتلاعها من مراعيها الطبيعية.

وحذرت النقل جميع المقاولين من قطع الأشجار أو العبث بها، مؤكدة أن ذلك يعرضهم للعقوبات الصارمة، نظرًا لأن أشجار العرعر المعمرة تواجه خطر التلاشي والانقراض.

وشدد مدير عام إدارة الشؤون الزراعية في عسير المهندس فيصل آل زياد، على أن غرامات قطع الأشجار والمعتدين عليها تتفاوت طبقا للجرم.