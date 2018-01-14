بعد اعتداءه على شجر العرعر.. النقل تحيل مقاولا للجهات المختصة
أحالت وزارة النقل، مقاولا قام بالعبث بشجر العرعر بمنطقة عسير وقطعه، إلى جهات الاختصاص، نتيجة لمخالفته للتعليمات الواردة بهذا الخصوص، بعدم قطع أي شجرة أو اقتلاعها من مراعيها الطبيعية.
وحذرت النقل جميع المقاولين من قطع الأشجار أو العبث بها، مؤكدة أن ذلك يعرضهم للعقوبات الصارمة، نظرًا لأن أشجار العرعر المعمرة تواجه خطر التلاشي والانقراض.
وشدد مدير عام إدارة الشؤون الزراعية في عسير المهندس فيصل آل زياد، على أن غرامات قطع الأشجار والمعتدين عليها تتفاوت طبقا للجرم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25475 ] نشر منذ 2 ساعتين
إي شخص يقتلع شجره
خلوه يغرس بدالها ثنتين
ويتعاهدها ويسقيها لمدة لاتقل عن خمس سنوات
علشان يعرف أن الله حق😡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23180 ] نشر منذ 2 ساعتين
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اكيد بياخذ غرامه ويطلع