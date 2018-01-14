بالصور.. ” تويتر ” يسجل ثورة إيران بمجموعة من اللقطات

طهران(صدى):

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من حياتنا العامة والشخصية، والمحرك الأساسي والأقوى لأي حدث عالمي أو إقليمي أو محلي، خاصة منذ قيام ثورات الربيع العربي عام 2011.

وشاركت مواقع التواصل الاجتماعي في ثورات الربيع العربي المصرية والتونسية التي رصدت خلالهم جميع الأحداث الداخلية في البلاد، لتشهد منذ أكثر من أسبوعين مرة أخرى ثورة شعبية ضد نظام إرهابي ظالم وفاسد ومستبد.

حيث تشارك مواقع التواصل الاجتماعي في احتجاجات ومظاهرات الشعب الإيراني ضد نظام الملالي الإرهابي، والذي يطالب خلاله بإسقاط الحكم اعتراضًا على سياسات الملالي الإرهابية الخارجية وإهدار مال الشعب في تمويل الإرهاب.

وتسجل مواقع التواصل خاصة ” تويتر ” الثورة الشعبية الإيرانية من خلال مجموعة من الصور التي تصف حال إيران منذ أسبوعين وتوضح ظلم واستبداد نظام الملالي وارتعاده من صوت الشعب، كالتالي: