صحة الشرقية تقدم نصائح بشأن البكتريا الخارقة

خالد الضبيبي(صدى):

أوضحت صحة الشرقية أن البكتيريا الخارقة تعد من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات التي كانت تقضي عليها.

وقال الحساب الرسمي للصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” عندما يصف الطبيب مضاد حيوي احرص على عدم تناول مضادا حيويا موصوفا لشخص أخر ، ومن الضروري إكمال فترة العلاج الموصوفة من الطبيب حتى لو شعرت بالتحسن “.

وأضاف: ” في حال ظهور حساسية أو شعرت بضيق في الصدر ، حكة ، ازرقاق في الجلد ، صعوبة في التنفس ، أخبر الطبيب فورا “.

وأكدت: ” التزم بتناول الجرعات في موعدها المحدد، وفي حال نسيت أخذ جرعة فتناولها في أقرب وقت ممكن “.