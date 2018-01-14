صحة الشرقية تقدم نصائح بشأن البكتريا الخارقة
أوضحت صحة الشرقية أن البكتيريا الخارقة تعد من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات التي كانت تقضي عليها.
وقال الحساب الرسمي للصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” عندما يصف الطبيب مضاد حيوي احرص على عدم تناول مضادا حيويا موصوفا لشخص أخر ، ومن الضروري إكمال فترة العلاج الموصوفة من الطبيب حتى لو شعرت بالتحسن “.
وأضاف: ” في حال ظهور حساسية أو شعرت بضيق في الصدر ، حكة ، ازرقاق في الجلد ، صعوبة في التنفس ، أخبر الطبيب فورا “.
وأكدت: ” التزم بتناول الجرعات في موعدها المحدد، وفي حال نسيت أخذ جرعة فتناولها في أقرب وقت ممكن “.
اترك تعليقاً