8 أمور يفعلها الزوجان السعيدان في حياتهما اليومية دون طلب

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أنه في علاقة زوجية صحيحة، يميل الأشخاص إلى منح الحبّ والدعم بحرّية واستمرار، ولا ينتظرون مناسبة خاصة للتعبير عن امتنانهم للشريك. يستمتعون بصدق بإنجاز أمور لبعضهم بعضاُ فقط لأنهم متحابّون.

1- يسألان عن أحوالهما باستمرار

قد يلقي كلّ منهما التحية على الآخر أو يتصل كل منهما بالآخر للاستماع إلى صوته والسؤال عن يومه. يسألان أيضاً عما إن كان يمكن لأحدهما فعل شيء عن الآخر والرسالة التي تصل هنا بالطبع هي “أنا أفكر بك”.

2- يسمع كلّ منهما إطراء الآخر

هذا لا يعني أن الإطراء يجب أن يكون رومانسياً ومبالغاً به، ولكن بعض الملاحظات الإيجابية التي تثني على الشريك وأفعاله لا تضرّ أبداً. بالطبع، ينجح الكثير من المتزوجين في الاستمرار بحياتهم دون هذه الإطراءت، ولكن الكلمات والانطباعات الإيجابية لا يمكن الاستهانة بدورها الإيجابي في الزواج.

3- يتصرفان بكرم

الكرم هو أمر يمكننا أن نعطيه مجاناً كهدية دون انتظار شيء في المقابل. حين يشعر الزوجان بالأمان في علاقتهما، من السهل جداً أن يرغبا في تقديم أكثر مما يتوجب عليهما كلٌّ تجاه الآخر، فتكون مبادراتهما تعبيراً عن الحبّ الذي يشعران به. يمكن لهذا الكرم أن يتجلّى عبر حركات بسيطة ولكن تأثيرها كبير ويمنح رضى أكبر.

4- يتحدثان دائماً عن أفكارهما ومشاعرهما

حين يعاني الزوجان من صعوبة في معرفة ما يفكر أو يشعر به الشريك، تسيطر الوحدة على العلاقة الزوجية. قد لا يتواصل الزوجان السعيدان باستمرار وبنحو يومي، ولكنهما على الأقلّ يعرف كلّ منهما الآخر جيداً.

5- يفاجآن الشريك بطبقه المفضل

جميعنا يعرف أن الطعام يساعد الناس على التواصل. من هنا، عندما يدخل أحد الزوجين إلى المنزل حاملاً معه الطبق المفضّل لشريكه أو عندما تحضّر الزوجة الطبق المفضل لزوجها، فسيرى الطرف المقابل أنها فكرة جديدة للتعبير عن حبه له.

6- غسل السيارة

نعم، قد يكون الأمر غريباً ولكن رؤية أحد الزوجين لسيارته نظيفة وتلمع، وأن يكون الشريك هو من اهتم بغسلها في المنزل أو في محطة الغسيل فسيكون رائعاً، لأنه سيريحه من مهمة ثقيلة تتطلّب وقتاً بعض الشيء.

7- ” شكراً ” هي جزء من حياتهما اليومية

في علاقة طويلة الأمد، الشكر هو من الوسائل التي تساعد على إحياء الشرارة في العلاقة الزوجية عبر الامتنان للشريك على الإسهامات الإيجابية التي قد يفعلها. يحتاج الزوج دائماً إلى الشعور بقيمته وأهميته في حياة شريكته. لهذا السبب، يعرف الأزواج الذين يشعرون بالأمان في علاقتهم أن كلمة “شكراً” مهمة جداً للاستمرار.

8- وكلمة ” أحبك ” أيضاً..

يقول الأزواج السعداء كلمة ” أحبك ” دائماً حتى في الأوقات المفاجئة التي لا يتوقع فيها الآخر هذا الأمر. وغالباً، ما يردّ الشريك بالتعبير عن حبّه أيضاً في المقابل.

يرى البعض أن الإكثار من هذه الكلمة يسبب الملل، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وهو ضروري في أي علاقة يشعر طرفاها بالسعادة.