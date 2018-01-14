خلال إجازة منتصف العام.. ” السياحة ” تكثف جولاتها الرقابية على المرافق السياحية

نايف السالم(صدى):

وضعت الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خطة لتكثيف الرقابة على جودة الخدمات بمرافق الإيواء السياحي بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وأكد المهندس عمر بن عبد العزيز المبارك مدير عام ادارة التراخيص، أن الهيئة كثفت جهودها استعدادا لإجازة منتصف العام الدراسي، كما هي العادة في المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على استخدام مرافق الإيواء السياحي.

وأضاف المبارك أن البرنامج يأتي لضمان تحقيق المستوى المتفق عليه بتصنيف جودة الخدمات السياحية المقدمة، والتأكد من مدى مطابقتها للأسعار .

واستكمل: ” إن الهيئة والشركاء الحكوميين المشرفون على نشاط مرافق الفنادق والوحدات المفروشة حريصون على تطبيق الأنظمة لحماية المنافسة العادلة والمستثمر الملتزم