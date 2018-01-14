تطبيق في هاتف آيفون يكشف جريمة ارتكبها لاجىء بألمانيا

برلين(صدى):

استطاع تطبيق على هواتف آيفون إس، من تأكيد جريمة لاجئ بألمانيا بتهمة القتل والاغتصاب حيث يستطيع التطبيق تسجيل خطوات المستخدم بمنتهى الدقة، وقد طلبت الشرطة الألمانية من المتهم الرقم السري لتصفح تطبيق الصحة لكنه رفض ولجأت الشرطة إلى شركة مختصة وتمكنت من فتح الجهاز.

وكشف التطبيق خطوات المستخدم وهو يصعد السلالم وقت وقوع الجريمة، مما يؤكد اصطحاب ضحيته على السلالم بعد اغتصابها إلى ضفة النهر لإغراقها.

وأعترف المتهم المدعو حسين، الإيراني الجنسية بالتهمة، وعثرت الشرطة على شعر المجرم في مكان الحادث ، وتعود الجريمة إلى عام 2016 عندما تم العثور على طالبة الطب البالغة من العمر 19 عاما، مقتولة، وبدأت محاكمة المتهم سبتمبر الماضي.