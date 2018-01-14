بالفيديو.. إعلامي كويتي ” حركاتي وطريقة كلامي متأثر بصداقتي للبنات من صغري “
كشف الإعلامي الكويتي محمد النجادة، عن سبب طريقة كلامة الرقيقة والناعمة مثل السيدات، وايضا حركات يديه، خلال حلوله ضيفاً بإحدى البرامج التليفزيونية.
وقال محمد النجادة ” من صغري لدي مشكلة في الأحبال الصوتية ومشكلة في اخراج حروفي خاصة التاء والراء، حتى الأسماء لما انطقها الناس يحسونها غريبة لكن أنا أحسها طبيعية لأني أتعودت على نفسي، حركاتي شوي متأثرة من حركات البنات ، لأني من صغري كل أصحابي بنات فتأثرت فيهن ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 58 دقيقة
خككككككككككري
وين الفخر باالموضوع
يمشي باالشارع ويدودل يدينه
ومايعرف يركب كلمتين على بعض
وكل ماهفته النود
قال واو يمه🤔
الدسك22[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 52 دقيقة
والله ماحميت العجرة على ظهرك
ولا خيزران جدي تمشي في الطريق الصحيح
عيب استح علىى وجهك اعقل
افا
النبي يقول عليه الصلاة والسلام ( اخشيشنوا فإن النعم لاتدوم )
اقول الله يخلف على من رباك طالما هذا دربك