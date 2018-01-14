بالفيديو.. إعلامي كويتي ” حركاتي وطريقة كلامي متأثر بصداقتي للبنات من صغري “

خالد الظفيري(صدى):

كشف الإعلامي الكويتي محمد النجادة، عن سبب طريقة كلامة الرقيقة والناعمة مثل السيدات، وايضا حركات يديه، خلال حلوله ضيفاً بإحدى البرامج التليفزيونية.

وقال محمد النجادة ” من صغري لدي مشكلة في الأحبال الصوتية ومشكلة في اخراج حروفي خاصة التاء والراء، حتى الأسماء لما انطقها الناس يحسونها غريبة لكن أنا أحسها طبيعية لأني أتعودت على نفسي، حركاتي شوي متأثرة من حركات البنات ، لأني من صغري كل أصحابي بنات فتأثرت فيهن ” .