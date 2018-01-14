بعد تحقيقه لقب الهداف التاريخي.. ” كين ” : استحقينا الفوز على إيفرتون

ماجد محمد(صدى):

حقق هاري كين، أمس السبت، لقب الهداف التاريخي لنادي توتنهام، بعد إحرازه هدفين في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي انتهت بـ 4 أهداف لتوتنهام مقابل لا شيء، في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الانجليزي.

وعن المباراة اشاد ” كين ” بأداء اللاعبين قائلًا :” إنه أداء جيد حقاً.. 4-0 نتيجة رائعة ” ، مضيفًا أن توتنهام يستحق الفوز منذ البداية وحتى النهاية.

وبلغت أهداف كين مع توتنهام، بعد مباراة الأمس 98 هدفًا، متوفقًا بفارق هدف على الرقم القياسي الذي حققه ” تيدي شيرينغهام ” .

ورفع كين رصيده من الأهداف مع توتنهام إلى 98 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً بفارق هدف واحد على الرقم القياسي السابق الذي كان يحمل اسم تيدي شيرينغهام.