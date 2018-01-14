مناطق الغوطة الشرقية تتعرض لقصف بغاز ” الكلور السام “

دمشق(صدى):

قصفت قوات النظام السوري، أمس السبت، مناطق في الغوطة الشرقية، إثر الموجهات بين فصائل المعارضة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القصف تم بعدة صواريخ تحمل غاز الكلور السام، مما تسبب في حالات اختناق بين المدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال بمدينة دوما.

وأكد المجلس المحلي لمدينة دوما، أن المدينة تعرضت لهجوم باستخدام الغازات السامة، قبل السادسة صباحا يوم أمس، مما أدى لحالات اختناق.

كما تعرضت مدينة عربين لقصف بستة صواريخ أرض – أرض، وقذفت مدينة حرستا بـ 40 قذيفة صاروخية.