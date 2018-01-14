إحدى فتيات فريق تنظيم دخول العوائل للملاعب تروي تفاصيل التجربة الأولى

ماجد محمد(صدى):

أكدت إحدى فتيات فريق تنظيم دخول العوائل إلى الملاعب، أنها تعرضت لانتقاد حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها في الفريق.

وروت الفتاة ” سارة القشقري ” صاحبة الـ18 عامًا، تفاصيل تجربتها الأولى في تنظيم دخول العوائل لمباراة الأهلي والباطن في دوري المحترفين، موضحه أنها تقدم لفريق التنظيم بعد إعلان نشرته إحدى الشركات المنظمة.

وأضافت ” القشقري ” أنها تلقت تدريبات بخصوص عملية التنظيم والمتمثلة في التنظيم والبوابات وجدول أماكن الجلوس والرد على الاستفسارات والاستقبال وتوجيه التعليمات للعوائل، لمدة أسبوعين حتى تظهر التجربة في أفضل صورها.

كما أشارت أن العوائل كانوا على مستوى كبير من الوعي في التعامل معهن خلال أول تجربة تنظيم لها، متمنيه تكرار التجرية مرة أخرى في المستقبل بالرغم من التعليقات السلبية التي حصلت عليها على ” تويتر ” والانتقادات الحادة.