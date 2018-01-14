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بالفيديو.. طريقة مذهلة لتهدئة رضيع يبكي بشدة

بالفيديو.. طريقة مذهلة لتهدئة رضيع يبكي بشدة
متابعات(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، طبيب يشرح طريقة فعالة لتهدئة الطفل الرضيع أثناء بكائه.

وقام الطبيب بوضع يد الطفل اليسرى على اليد اليمنى، ثم حمله وبدأ في تحريكه ببطء لإراحته.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 1 ساعة

الطفل إذا بدى باالصياح
فأدر أنه يعاني من خطب ما
للأسف كثير من الأمهات خاصه الي حديثة عهد باالولادة
لأول مره تولد تنقصهن بعض الخبرات
إذا صاح الطفل تحاول تسكته او ترضعه وتشيله وتهزه
وتلقى الطفل يتألم من شي بس بحكم أنه طفل
مايقدر يتكلم
فأنصحك عزيزتي الأم
إذا لاحظتي طفلك يصيح ووجهه محتقن
أقرب مستشفى أو رعاية صحية
لاتستهينين بالأمر🤔

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