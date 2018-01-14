بالفيديو.. طريقة مذهلة لتهدئة رضيع يبكي بشدة

متابعات(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، طبيب يشرح طريقة فعالة لتهدئة الطفل الرضيع أثناء بكائه.

وقام الطبيب بوضع يد الطفل اليسرى على اليد اليمنى، ثم حمله وبدأ في تحريكه ببطء لإراحته.