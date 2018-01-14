بالفيديو.. طريقة مذهلة لتهدئة رضيع يبكي بشدة
أظهر مقطع فيديو متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، طبيب يشرح طريقة فعالة لتهدئة الطفل الرضيع أثناء بكائه.
وقام الطبيب بوضع يد الطفل اليسرى على اليد اليمنى، ثم حمله وبدأ في تحريكه ببطء لإراحته.
طبيب أطفال يشرح طريقة فعالة في تهدئة وإيقاف بكاء الأطفال حديثي الولادة 👶 pic.twitter.com/MDyLpWIMfy
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) January 13, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 1 ساعة
الطفل إذا بدى باالصياح
فأدر أنه يعاني من خطب ما
للأسف كثير من الأمهات خاصه الي حديثة عهد باالولادة
لأول مره تولد تنقصهن بعض الخبرات
إذا صاح الطفل تحاول تسكته او ترضعه وتشيله وتهزه
وتلقى الطفل يتألم من شي بس بحكم أنه طفل
مايقدر يتكلم
فأنصحك عزيزتي الأم
إذا لاحظتي طفلك يصيح ووجهه محتقن
أقرب مستشفى أو رعاية صحية
لاتستهينين بالأمر🤔