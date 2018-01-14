” البنوك السعودية ” تحذر من مواقع وهمية تروج لوظائف مصرفية

علي القحطاني(صدى):

حذرت البنوك السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من المواقع الوهمية التي تقوم بالترويج للوظائف وقالت : ” تحذير من مواقع وهمية تقوم بترويج بعض الوظائف المصرفية برسوم رمزية بدون وجود وظائف حقيقية ،لذلك فإن على كل باحث عن عمل عند الشروع في التقدم إلى وظيفة إتباع الخطوات الآمنة التي تحميه من الوقوع فريسة بين أيدي المحتالين ” .

وأضاف الحساب : ” وعليه أن يتأكد من وجود المكتب أو الشركة فعليا، وأن يقرأ جيدا الشروط والرواتب المقدمة لمقارنتها بحيثيات العمل ،حتى يطمئن إلى أن طبيعة العمل تتناسب مع الراتب بدون مبالغة ،والامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة ذات صفة خاصة أو تتعلق بمعلومات سرية ليس لها ارتباط بالعمل، فإن الدخول في مثل ذلك من التفصيلات قد يفتح الباب أمام المحتالين لقرصنة الحسابات أو الاطلاع علي أمور شخصية تمس حياة الشخص أو أقاربه ” .

وتابع : ” يجب على الباحثين عن عمل الحذر من حسابات التوظيف الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيسبوك والواتسآب وانستجرام ” .