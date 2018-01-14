إيران: أفراد طاقم الناقلة النفطية قتلوا في الساعة الأولى من الحريق

طهران(صدى):

أكد فريق الإنقاذ الذي شكلته إيران للعثور على طاقم سفينتها النفطية المحترقة، اليوم الأحد، أن أفراد طاقم السفنية البالغ عددهم 29 شخصًا قتلوا منذ الساعة الأولى التي تلت الحادثة؛ بسبب قوة الانفجار وابنعاثات الغاز.

وأوضح المتحدث باسم فريق الإنقاذ، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد السفينة التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين، حيث غرق ثلثي الناقلة بينما انتشلات النيران بالسفينة بالكامل.

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ لم يعد يشتطيع الإقتراب من السفينة بسبب شدة وقوة النيران.

وكانت تعرضت ناقلة النفط الإيرانية ” سانتشي ” التي تقل 32 شخًا منهم 30 إيراني وبحاران من بتجلاديش، إلى حادث تصادم بسفينة صينية في بحر الصين الشرقي في السادس من يناير أثناء نقلها نفط خفيف إلى كوريا الشمالية، ما أدى إلى غرقها جزء منها واحتراق الباقي بشكل كامل.