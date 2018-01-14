جماهير النصر تعرب عن سعادتها بعودة خالد بن فهد لدعم الفريق

نواف السالم(صدى):

أعرب جماهير نادي النصر، عن فرحتهم بعودة الأمير خالد خالد بن فهد ليقدم الدعم المالي للفريق، بعد معاناته من أزمة الديون المالية في الفترة الأخيرة.

و قال سلمان المالك رئيس النادي عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” عودة طال انتظارها .. وبشرى لجماهير العالمي العضو الداعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يعلن العودة من اجل العالمي ومن أجلكم.. بتكاتف الجميع .. سنسعد جماهيرنا “.

يذكر أن نادي النصر يعاني من العديد من المشكلات في الموسم الحالي، منها الخلاف الذي حدث من قبل بين اللاعبين حول شارة القيادة، وتذبذب الأداء في دوري المحترفين.