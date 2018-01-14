بالصور.. بعد فراق 37عاما.. لقاء يجمع 40 تربويا بجدة من جديد

نايف السالم(صدى):

نقل لنا مجموعة معلمين تربويين في سلك التعليم بجدة، مثالا رائعًا للصداقة، بعدما اجتمعوا معًا بعد فراق دام لـ37عاما، نتيجة لظروف وضغوط الحياة.

وقام مدير مدرسة ذات الصواري الابتدائية في جدة، إبراهيم بن دخيل الله فاضل، بلم شمل 40 من زملاء العمل، بتنظيم لقاء يجمع زملائه السابقين والحاليين.

وجاء التربويون من مناطق متفرقة بالمملكة، ليجتمعوا معا في لقاء، جمع كل مشاعر الود والصداقة والاحترام، مسترجعين ذكرياتهم معا.

ووثق اللقاء بصور تذكارية تجمع التربويين، لتنقل لنا هذه الصور، عظة بأهمية الصداقة، ومدي قدسيتها.