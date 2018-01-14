بالصور.. لقطات نادرة لمصفاة رأس تنورة قبل أكثر من 70 عاما

عادل الحربي(صدى):

وثقت صور قديمة، لمصفاة رأس تنورة بعام 1947م، مدى التطور الذي شهدته المملكة، على مدى أكثر من 70 عاما.

ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، صور عبر موقع ” تويتر ” ، اليوم الأحد، صورتين لرجلان يركبان ناقتين يمران بالقرب من المصفاة، متحدثين مع أحد موظفين شركة “أرامكو “.

ودون الحساب على الصورتين قائلًا: ” يبدو أن هذين الرجلين استغربا ما شاهداه فدفعهما الفضول إلى سؤال أحد موظفي أرامكو السعوديين.. قد يكون سؤالهما: إيش اللي صاير؟ ربما كانت الإجابة بابًا دخلا منه إلى العمل في الشركة والمساهمة في بناء الوطن ” .