بالصور.. لقطات نادرة لمصفاة رأس تنورة قبل أكثر من 70 عاما
وثقت صور قديمة، لمصفاة رأس تنورة بعام 1947م، مدى التطور الذي شهدته المملكة، على مدى أكثر من 70 عاما.
ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، صور عبر موقع ” تويتر ” ، اليوم الأحد، صورتين لرجلان يركبان ناقتين يمران بالقرب من المصفاة، متحدثين مع أحد موظفين شركة “أرامكو “.
ودون الحساب على الصورتين قائلًا: ” يبدو أن هذين الرجلين استغربا ما شاهداه فدفعهما الفضول إلى سؤال أحد موظفي أرامكو السعوديين.. قد يكون سؤالهما: إيش اللي صاير؟ ربما كانت الإجابة بابًا دخلا منه إلى العمل في الشركة والمساهمة في بناء الوطن ” .
اترك تعليقاً