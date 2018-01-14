الشعب الإيراني يطالب بفرض المزيد من العقوبات ضد ” نظام الملالي “

طهران(صدى):

كشف مواطنون إيرانيون عن عدم نيتهم، في التراجع عن الثورة التي بدأت على ظلم وفساد نظام الملالي، الذي أغرق البلاد بالفساد والانتهاكات.

وأكد المواطنون الإيرانيون على أنهم ليسو على استعداد للتخلي عن ثورتهم، مشيرين إلى أنهم صبروا للنهاية، وقال أحدهم في لقاء تم تسجيله مع شبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية: ” ليس لدينا ما نخسره، وإيران لن تسقط بالتأكيد ولن نتراجع عن مطالبنا “.

وفي السياق ذاته طالب أحد المواطنيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من العقوبات ضد نظام الملالي، الذي ينتهك حقوق الإنسان، بالإضافة لعقوبات ضد صادرات النفط الإيرانية، وقدرة نظام طهران على التعامل مع النظام المصرفي الدولي، فضلا عن اتخاذ إجراءات عقابية أخرى.

ووجه المواطنون الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،عقب فرض عقوبات ضد إيران وممارساتها الإرهابية.