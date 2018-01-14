للمرة الثانية .. شكوى ضد ” بريتيش أيرويز ” بشأن بق الفراش

لندن(صدى):

رفع رجل بريطاني يدعى مايك غريغوري، شكوى ضد شركة الطيران البريطانية ” بريتيش أيرويز ” لتعرضه لـ 150 لسعة من بق الفراش.

وكان غريغوري في رحلته من لندن إلى كيب تاون على درجة رجال الأعمال ليلة رأس السنة.

وقال غريغوري، وجت بقعا من الدماء على الوسادة بعد الاستيقاظ، وشعرت بحكة في أنحاء متفرقة من الجسد، فوجدت حوالي 150 لسعة.

وتابع، بحثت على الإنترنت عن نفس الأعراض التي ظهرت من تورم واحمرار وحكة، ووجدت أنها تنطبق على حالتي بالتعرض للسعات بق الفراش.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخطوط البريطانية، ” لم نتوصل لأي شكاوى أخرى بخصوص الموضوع، ولكن نعتذر من السيد غريغوري “.

يذكر أن شكوى غريغوري، هي الثانية ضد الشركة البريطانية، حيث قدمت عائلة كندية شكوى بتعرضهم للسعات بق الفراش في سبتمبر الماضي على نفس الناقلة.