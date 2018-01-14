بعد حادث مأسوي .. ” سعود الطبية ” تنقذ ثلاثيني من بتر قدمه المعلقة بالجلد

عادل الحربي(صدى):

تكللت عملية جراحية نادرة وعصيبة بالأوعية الدموية، بالنجاح، في مدينة الملك سعود الطبية، وأسفرت عن إنقاد شاب ثلاثيني من بتر قدمه، بعد تعرضه لحادث مأسوي كاد يفقده رجليه الأثنتين بالكامل.

واستقبلت، مدينة الملك سعود، حالة إسعافية تعد من الحالات النادرة والمعقدة، حيث لدى المريض إصابات عدة وكسور متعددة في قدميه نتيجة تعرضه لحادث، و كان الطرف السفلي الأيمن مقطوعاً تماماً ومحمولاً في كيس، والطرف السفلي الأيسر شبه مقطوع ومعلّق بالجلد .

و قام الفريق الطبي بترميم الأنسجة المتهالكة، والأوعية الدموية وإعادة التروية الدموية الشريانية الوريدية، وإعادة زرع الطرف المصاب.

و استغرقت العملية الجراحية 8 ساعات، ليخرج المريض متعافي بحمد الله، وبقي مدة 8 أسابيع يتلقى الرعاية الطبية، إلى أن أصبح جاهزاً لزراعة الجلد عن طريق أطباء جراحة التجميل.