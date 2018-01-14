” أبو الفرج ” يوضح خطة المملكة لبناء قطاع طاقة متجددة مستدام

علي القحطاني(صدى):

قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج، إن المملكة تعمل في إطار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام.

وأوضح رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجدة ” إيرينا “، أن هذا التحول يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال تحديد الأطر الرئيسية لبناء هذا القطاع.

وأشار خلال كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة في أبو ظبي بالإمارات، أمس، أنه تم تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجاوات كمرحلة أولى بحلول عام 2023، تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.

كما أكد أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، وذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجارياً، وتأهيل رأس المال البشري اللازم.