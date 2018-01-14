مصممة أزياء تٌهدي ميسي أحذية تروي قصة كفاحه منذ الطفولة

ماجد محمد(صدى):

أهدت مصممة الأزياء، ليلي سانتيرو البالغة من العمر 25 عامًا عددا من الأحذيةً إلى نجم برشلونة ليونيل ميسي، والتي تحملا صورًا له.

ووضعت المصممة صورًا لميسي وعائلته، منذ الطفولة، بالإضافة لوضع ألوان برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، وعددًا من الصور التي تبلور مسيرته الرياضية الناجحة، حيث استغرقت في صناعته 3 سنوات.

وفي هذا الصدد علقت المصممة على الهدية قائلة: ” أحمد الله أنها كانت رائعة، و لا أعرف إن كان سوف يستخدمها أم لا، لكني آمل أن يفعل ” ، وأضافت أنها اختارت لقطات بعينها ” لتخليد اللحظات الخاصة في حياة ميسي “.