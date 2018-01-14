600 ألف حالة وفاة سنويا.. ” مبادرة وعي ” تحذر من التدخين السلبي

علي القحطاني(صدى):

حذرت مبادرة جائزة وعي، من الأضرار السيئة للتدخين على صحة المدخن والمحيطين به، لافته إلى أن التدخين السلبي ينهي حياة الأسرة.

وأوضحت أن آلاف المواد الكيميائية الضارة منها 70 مادة مسرطنة تنتقل إلى محيط المدخن وأسرته عبر التدخين السلبي، مؤكده أن العالم يشهد أكثر من 600 ألف حالة وفاة سنويًا نتيجة التدخين السلبي.

يُذكر أن مبادرة وعي هي مبادرة من وزارة الصحة بالشراكة مع المراعي؛ تهدف إلى نشر الوعي وإثراء المحتوى الصحي بين أبناء المجتمع.