تعليم الرياض يعلن بدء التسجيل في التدريب الصباحي لشغل الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية الصباحية لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1438 / 1439هــ.

وطالب مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي؛ جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، إلى إبلاغ منسوبيها عن خطة البرامج التدريبية وتحفيزهم للالتحاق بها مع الالتزام بالتوجيهات العامة الواردة في الخطة التدريبية.

وقال الوهيبي أن التسجيل يتم إلكترونيا عن طريق بوابة تعليم الرياض ” نظام التدريب ” ،هنا

كما يمكن الإطلاع على البرامج عبر الرابطهنا