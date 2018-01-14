بالفيديو.. ظهور شبح سجين تم إعدامه داخل أروقة سجن مهجور

لندن(صدى):

رصد البريطانيان طوني فيرغسون (32 عاماً) وزوجته بيف ، المهتمان بمطاردة الأشباح ، ظهور طيف شبح لسجين تم شنقه في سجن كورنوال البريطاني ، خلال تسجيل مصور داخل السجن .

وقام الزوجان بتصوير الفيديو بعد أن تأكدا من خلوه من الزوار، حيث دخلا إلى أروقة السجن بهدف استكشافه. ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى ظهر لهما شبح يعتقد أنه لآخر سجين تم تنفيذ حكم الإعدام به داخل السجن.

وقد أظهر التسجيل المصور الذي التقطه طوني، سطوع أضواء بيضاء قبل أن يظهر طيف مخيف وهو يعبر أحد أروقة السجن الخاوية.

ويعتقد طوني بأن الطيف الذي رآه هو شبح السجين وليام هامبتون، الذي كان آخر سجين تم إعدامه في السجن في الرابع والعشرين من شهر يونيو عام 1909م ، بتهمة القتل العمد .