فلكية جدة: مساء اليوم فرصة لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن مساء اليوم الأحد يعتبر فرصة لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء؛ نظراً لانتقال القمر لسماء الفجر.

وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” مع انتقال القمر لسماء الفجر حاليا فهذه الفترة تعتبر فرصة لرصد الأجسام الخافته في اعماق الفضاء فمساء اليوم الأحد 14 يناير 2018 يرصد عنقود النجوم المفتوح ميسييه 47 بسماء السعودية فوق الافق الجنوبي الشرقي بداية الليل ويصل اعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي ” .