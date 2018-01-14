بالفيديو.. حرس الحدود يوجه رسالة تحذيرية للمتنزهين على الشواطئ

علي القحطاني(صدى):

وجهت المديرية العامة لحرس الحدود رسالة تحذيرية هامة للمواطنين المتنزهين، اليوم الأحد، مناشدة أولياء الأمور على وجه الخصوص، بتوخى الحذر على أطفالهم أثناء تواجدهم على الشاطئ.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” حرس الحدود ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو تحذيري للمواطنين، معلقًا: راقب أبنائك أثناء وجودهم على الشاطئ، حرصا على سلامتهم.