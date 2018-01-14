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بالفيديو.. حرس الحدود يوجه رسالة تحذيرية للمتنزهين على الشواطئ

بالفيديو.. حرس الحدود يوجه رسالة تحذيرية للمتنزهين على الشواطئ
علي القحطاني(صدى):

وجهت المديرية العامة لحرس الحدود رسالة تحذيرية هامة للمواطنين المتنزهين، اليوم الأحد، مناشدة أولياء الأمور على وجه الخصوص، بتوخى الحذر على أطفالهم أثناء تواجدهم على الشاطئ.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” حرس الحدود ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو تحذيري للمواطنين، معلقًا: راقب أبنائك أثناء وجودهم على الشاطئ، حرصا على سلامتهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2934 ] نشر منذ 2 ساعتين

علم ابشروا
حذر لا تقولون غرقنا
الحقنا بالله ساعدنا
الرجاء عدم التغافل والتلاهي عن اطفالكم
الوقايه خير من العلاج

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