بالفيديو.. حرس الحدود يوجه رسالة تحذيرية للمتنزهين على الشواطئ
وجهت المديرية العامة لحرس الحدود رسالة تحذيرية هامة للمواطنين المتنزهين، اليوم الأحد، مناشدة أولياء الأمور على وجه الخصوص، بتوخى الحذر على أطفالهم أثناء تواجدهم على الشاطئ.
ونشر الحساب الرسمي لـ ” حرس الحدود ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو تحذيري للمواطنين، معلقًا: راقب أبنائك أثناء وجودهم على الشاطئ، حرصا على سلامتهم.
عزيزي المتنزه.. لسلامتك#حرس_الحدود pic.twitter.com/BySIgrUY7Y
— حرس الحدود السعودي (@BG994) January 14, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2934 ] نشر منذ 2 ساعتين
علم ابشروا
حذر لا تقولون غرقنا
الحقنا بالله ساعدنا
الرجاء عدم التغافل والتلاهي عن اطفالكم
الوقايه خير من العلاج