العدل: ليس من حق ورثة المتنازل المتوفي عن القصاص رفض الدية

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، توضيحا لـ المبادئ القضائية، بشأن أن متى ثبت تنازل أحد ورثة القتيل عن القصاص إلى الدية المتفق عليها ثم توفي المتنازل ، فليس لورثة المتنازل حق رفض التنازل .

وقال الحساب : ” لأنهم ورثوا التنازل ولم يرثوا القصاص ، ولا يؤثر في لزوم ذلك أن المبلغ المتنازل إليه لم يدفع قبل وفاته ما دام أن الصلح لم يشتمل على شرط بتحديد وقت معين بتسليم المبلغ وأن ذلك الوقت قد مضى دون تسليمه “.