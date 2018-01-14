جمعية المدربين السعوديين تكلف ” رباب المعبي ” بالاستشارات القانونية

تركية البدر(صدى):

يكلف مجلس إدارة مجلس جمعية المدربين السعوديين، المستشارة القانونية والمحكم التجاري ” رباب أحمد المعبي ” بمهام الاستشارات القانونية ، وتمثيل الجمعية في المهام القانونية وفق الاحتياج وصياغة العقود.

وعبرت رباب المعبي عن سعادتها بالتكليف، وتشكر ثقة مجلس إدارة الجمعية ،وتعتبر هذا التكليف حافزاً على التعاون مع الجمعية بالاستمرار ببذل الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن ، ولتطوير صناعة التدريب في المملكة والمساهمة الفعالة لتحقيق الرؤية الوطنية2030 م.