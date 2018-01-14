الجوازات: المخالفات المرورية لا تعيق سفر العمالة المنزلية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت إدارة الجوازات، أن وجود المخالفات المرورية لا يمنع إجراءات سفر العمالة المنزلية.

وشددت الإدارة على أن المقابل المالي لا يسترد نهائيا، وطالبت باستلام الجوازات الجديدة بعد 3 أيام عمل، حيث يتم إلغائها بعد 90 يوما في حال عدم استلامها.

كما نبهت على ضرورة تجديد هوية المقيم بشكل سنوي، موضحة أن عدم تجديدها يعرض حاملها في المرة الأولى إلى غرامة 500 ريال، وفي الثانية ألف ريال، والثالثة ألف ريال بالإضافة إلى الترحيل خارج البلاد.

وناشدت الإدارة جميع الوافدين إلى ضرورة العمل وفقا للنظام، بحيث يعاقب من يعمل لحسابه الخاص بغرامة 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر.