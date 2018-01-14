أهداف مسح الخصائص السكانية عام 2017

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أهداف إجراء مسح الخصائص السكانية في عام 2017، مشيراً إلى أنها توفر البيانات والمؤشرات الديموغرافية المتعلقة بالسكان السعودين وغير السعوديين في المملكة.

وأشارت إلى أن تحديث قاعدة البيانات السكانية أحد أهم أهداف المسح، بالإضافة إلى إجراء المقارنات مع المؤشرات الديموغرافية المستخرجة من المسوح السابقة والتعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ- 2010مـ.

ولفتت الهيئة إلى أنه من ضمن الأهداف، توفير البيانات والمؤشرات اللازمة لإعداد وتقييم التقديرات والإسقاطات السكانية، وكذلك توفير البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغير في الخصائص مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية.