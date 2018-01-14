مطار نيكوكاسل في أستراليا يلغي رحلاته للمرة الثانية خلال 24 ساعة

كانبرا(صدى):

أعلن مطار نيكوكاسل في أستراليا، اليوم الأحد، إلغاء رحلاته للمرة الثانية خلال 24 ساعة؛ نتيجة نشوب حرائق في غابات المنطقة.

وأوضحت الشركة المشغلة للمطار أنه من المقرر إعادة فتحه غدًا الاثنين بعد السيطرة على الحرائق والتأكد من تأمين المطار.

وناشدت الشركة المسافرين على مراجعة شركات الطيران التي ستقلهم بشأن وضع رحلاتهم.

وكانت الرياح القوية دفعت ألسنة اللهب في الغابات بالوصول إلى المطار، ومن جانبها حذرت سفارة المملكة في أستراليا المواطنين المقيمين بالقرب من الغابات بأخذ الحيطة والحذر.