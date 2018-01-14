بالصور.. اكتشاف 45 منشأة حجرية في بيشة

أبها(صدى):

كشفت أعمال مسح مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمحافظة بيشة الأثري عن وجود 45 منشأة حجرية، بالقرب من وادي نعام.

وقال الحساب الرسمي لهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير ” سياحة عسير ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” كشفت أعمال مسح مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة بيشة الأثري عن 45 منشأة حجرية ، ذات أشكال دائرية بالقرب من وادي نعام التابع لمحافظة تثليث بعد أن أبلغ عنها أحد المواطنين من خلال الهاتف السياحي “.