” عيون الصحراء ” يقدم 50 فكرة للوقاية من مخاطر الصحراء

نايف السالم(صدى):

قدم فريق عيون الصحراء التطوعي، 50 فكرة ذكية، للدكتور عبد الله المسند، للوقاية من مخاطر الصحراء لـ هواة البر في المملكة.

وقال عبد العزيز العبودي، أمين مجلس إدارة الفريق، أن وجودهم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف نشر ثقافة الاستمتاع بالصحراء، والوقاية من مخاطرها.

وأوضح العبودي أن إقبال زوار المهرجان يرجع إلى اهتمام الناس بالتعرف على طرق الوقاية من مخاطر الصحراء.

يذكر أن فريق عيون الصحراء، هو عمل تطوعي للبحث عن المفقودين والعالقين في الصحراء، ويهدف إلى بناء فريق عمل تطوعي إنساني من ذوي الكفاءة والخبرة، مختص بالبحث والإنقاذ في الصحراء.