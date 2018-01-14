مقتل قيادي بحماس في انفجار بصيدا اللبنانية

بيروت(صدى):

سُمع، منذ قليل، دوي انفجار سيارة مفخخة بمدينة صيدا جنوب لبنان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت الوسائل، إلى مقتل القيادي في حركة حماس أبو حمزة حمدان، في الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن القوى الأمنية ضربت طوقاً في موقع التفجير، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء تباشر إخماد الحريق.

من جانبها، نفت حركة حماس أنباء مقتل أحد قياداتها في التفجير.