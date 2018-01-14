تطور مبيعات لكزس الهجينة في الإمارات خمسة أضعاف 2016

أبوظبي(صدى):

قابلت السيارات الفاخرة خاصة من لكزس في عام 2017 ترحيب كبير في الامارات وهو ما ساعدها على تحطيم أرقام المبيعات لعام 2016 حيث تفوقت مبيعات 2017 من لكزس التابعة لشركة الفطيم بنسبة 251% بالتحديد للسيارات الهجينة والكهربائية من لكزس وذلك بسبب الوعى بين المواطنين والسكان بأهمية السيارات الهجينة والكهربائية وكونهما المستقبل.

كما أن طرح الفطيم لموديلي LC500h وLS500h خلال عام 2017 ساهم في تنشيط مبيعات الشركة بصورة كبيرة كما ساعدت الشركة في دعم مبيعاتها عبر الأنشطة العديدة والفعاليات التي نظمتها للتسويق لسيارات وعمل تجارب قيادة لها وخاصة في شهر نوفمبر كما وفرت ادارة معرض دبي الدولي للسيارات جناح خاص بالسيارات الكهربائية والهجينة ساعد على دعم مبيعات هذا القطاع بشكل عام.

وأكدت الشركة أنها ستواصل العمل في الاتجاه المستقبلي نحو شراء السيارات الهجينة والكهربائية وتدعيم موديلاتها في هذه الفئة من السيارات وبما يحقق رؤية الامارات 2021 وكانت الشركة قد أطلقت موديلات LS500h الجديدة في نوفمبر الماضي لتعتبر أحدث موديلات الشركة . فيما كشفت الشركة أن أعلى سياراتها الهجينة مبيعاً كانت RXh التي تفوقت في المبيعات عن 2016 بنسبة 252% .

وقالت الشركة أن مبيعات موديل CTh تطورت بنسبة 257% ومبيعات GSh زادت بنسبة 160% فيما تسعى الشركة لزيادة موديلاتها الهجينة في الفترة المقبلة.