عطية المالكي: الصناعات الوطنية توفر احتياجات الوزارة بجودة عالية وفترة وجيزة

علي القحطاني(صدى):

صرّح مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، اللواء عطية المالكي، بأن الصناعات الوطنية أثبتت قدرتها في توفير احتياجات وزارة الدفاع كافة وخاصة في الحد الجنوبي بمواصفات الجودة، وفي أيام قليلة.

وأشار اللواء المالكي، إلى أن التوطين يجب أن حقيقياً، ويشمل الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، موضحاً أن الوزارة تتابع تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم جميع الجهات الحكومية بتضمين عقودها بنداً يحدد فيه نسبة التوطين ونسبة المحتوى المحلي.

وأكد أنها كذلك تراقب تنفيذ أمر سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتضمين نسبة 10% في أي عقد يتم إبرامه مع الجهات الحكومية.

وطالب ” المالكي ” ، القطاع الصناعي الخاص بالعمل على تلبية احتياجات المنظومة العسكرية، مؤكداً وجوب تطوير القدرات الوطنية واستغلال العديد من الفرص التي لا تدخل في نطاق حقوق الملكية الفكرية التي يطالب بها أصحابها.