رئيس الاتحاد السابق: تعرضنا للظلم في الكلاسيكو
قال رئيس نادي الاتحاد السابق، علي باعشن، أن الاتحاد تعرض للظلم على يد الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو أمس في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.
وغرد ” باعشن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تعليقًا على مباراة الكلاسيكو: ” الحكم لم يكن فى مستوى المباراة، ضربتي جزاء لم تحسب، شكرا نمورنا وشكرا سييرا وشكرا لجمهور الذهب لحضوره كما عودنا ” .
وبعد الخروج بالتعادل يظل الهلال متمسكا بالصدارة برصيد 36 نقطة، ومازال الاتحاد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.
فارس[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات
احمد ربك على التعادل هذي بطولة الموسم لكم وفر ثمن الشاورما وادعم ناديك .. احوبككككككككككككككم ..