رئيس الاتحاد السابق: تعرضنا للظلم في الكلاسيكو

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس نادي الاتحاد السابق، علي باعشن، أن الاتحاد تعرض للظلم على يد الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو أمس في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.

وغرد ” باعشن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تعليقًا على مباراة الكلاسيكو: ” الحكم لم يكن فى مستوى المباراة، ضربتي جزاء لم تحسب، شكرا نمورنا وشكرا سييرا وشكرا لجمهور الذهب لحضوره كما عودنا ” .

وبعد الخروج بالتعادل يظل الهلال متمسكا بالصدارة برصيد 36 نقطة، ومازال الاتحاد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.