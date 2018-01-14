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رئيس الاتحاد السابق: تعرضنا للظلم في الكلاسيكو

رئيس الاتحاد السابق: تعرضنا للظلم في الكلاسيكو
طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس نادي الاتحاد السابق، علي باعشن، أن الاتحاد تعرض للظلم على يد الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو أمس في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.

وغرد ” باعشن ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” تعليقًا على مباراة الكلاسيكو: ” الحكم لم يكن فى مستوى المباراة، ضربتي جزاء لم تحسب، شكرا نمورنا وشكرا سييرا وشكرا لجمهور الذهب لحضوره كما عودنا ” .

وبعد الخروج بالتعادل يظل الهلال متمسكا بالصدارة برصيد 36 نقطة، ومازال الاتحاد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات

احمد ربك على التعادل هذي بطولة الموسم لكم وفر ثمن الشاورما وادعم ناديك .. احوبككككككككككككككم ..

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