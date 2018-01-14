أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب ” التواصل العدلي ” خلال 4 أيام

حمود العنزي(صدى):

يستقبل حساب ” التواصل العدلي ” المخصص للإجابة على استفسارات المستفيدين، العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل المواطنين على مدار اليوم.

وترصد ” صدى ” أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال الأسبوع من 20 إلى 24 ربيع الثاني 1439هـ.

وجاء السؤال الأول كالتالي ” في حال وجود هوية وطنية لدى المرأة: هل تحتاج لمعرف لعمل وكالة شرعية؟ “، وأكد الحساب أنه في حال إذا كانت بصمتها مسجلة في نظان الأحوال المدنية فلا تحتاج إلى معرف.

واستفسر أحد المواطنين في السؤال الثاني عن الدوام المسائي لكتابات العمل، قائلًا ” هل هناك دوام مسائي لكتابات العمل؟ ” ، وأوضح الحساب أن كتابات العدل لا يتوافر بها دوام مسائي، مؤكدًا أنه يمكن الاستفادة من خدمة الموثقين في المساء من خلال زيارة الرابط التالي هنا .

وجاء السؤال الثالث حول إمكانية استخراج وكالة والموطل خارج المملكة، ومن جانبه قال الحساب إنه يمكن استهرج وكالة والموكل في الخارج عن طريق القنصلية السعودية في دولة مقر الإقامة.

وقال أحد المواطنين في السؤال الرابع ” لدى دعوى تجارية أريد تقديمها والمدعي عليه يقيم في مدينة لا يوجد بها محكمة تجارية.. فما العمل؟ ” ، وأشار الحساب إلى أن المحكمة العامة تتولى الاختصاص إذا لم يكن هناك محكمة تجارية.

وتسائل أحد المواطنين في حالة صدور سند تنفيذي بحقه هل بالإمكان تأجيل أو تقسيط المبلغ المستحق عليه؟، ومن جانبه أكد الحساب أنه لا يمكت إيقاف التنفيذ أو تأجيله أو تقسيطه إلا بموافقة طالب التنفيذ.