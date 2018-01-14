خادم الحرمين يستقبل وزير الاقتصاد الياباني

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات الشراكة الفاعلة بين البلدين لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

حضر الاستقبال، معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.