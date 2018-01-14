سفيرة النوايا الحسنة ” غلا ” تتبرع بشعرها..وتقدم مثالا رائعا للإنسانية

عادل الحربي(صدى):

أرادت الطفلة غلا الخالدي ذات الـ14 عام، التضامن مع مرضى السرطان، على طريقتها الخاصة، حيث طلبت قص شعرها ضمن مبادرة محاربي سرطان الثدي، وبالفعل قامت بقصه، لتنقل لنا مثالا رائعا للإنسانية من طفلة عمرها بضعة أعوام.

وقالت والدة الطفلة، هدى محمد الشاعل، عن ابنتها غلا ” جاءتني قبل اكتمال الشريط البشري للمبادرة (KSA 10)، طالبة قص شعرها والتبرع به، لأن هناك من تحتاجه أكثر منها ” .

وأضافت، ” حاولت إقناعها بالعدول عن مطلبها، دون جدوى، حيث تم قص شعرها، في قسم خاص للمتبرعات بشعرهن، وتسليمه لجمعية زهرة لمحاربي السرطان، لصالح المصابات بالمرض ” .

وأكدت الشاعل إلى أن غلا لديها تطلع كبير لفعل الخير، وتعزيزه في المجتمع، وشاركت حشد من النساء بالشريط الوردي البشري، المقام بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتحقيق رقم قياسي جديد، ودخول موسوعة غينس، بهدف التوعية بـ ” سرطان الثدي ” ، وخطورته، والتثقيف حوله.

يشار إلى أن الطفلة هي أصغر سفيرة لهذه المبادرة، و قد اختارتها الأمم المتحدة، منذ عامين، أول سفيرة للنوايا الحسنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة.