ترامب يصف مؤلف نار وغضب بـ ” المختل عقليا “

واشنطن(صدى):

أثار كتاب نار وغضب داخل البيت الأبيض، حمية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قام بوصف مؤلف الكتاب مايكل وولف، بالمختل عقليا.

وقال ترامب في تغريده على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء السبت ” : ” يتم نشر العديد من الأخبار الكاذبة من قبل وسائل الإعلام، دون أية محاولة للتحقق منها، أو حتى تصحيحها عند التأكد من أنها كاذبة. يروجون لكتاب مزيف ألفه مختل عقلياً، يكتب عن عمد معلومات كاذبة. يبدو أن بعض الإعلام فقد صوابه لأننا ربحنا الانتخابات ” .

وأضاف : ” لم أسمح يوماً بدخول مؤلف هذا الكتاب المجنون على الإطلاق! لم أتحدث إليه أبداً بشأن أي كتاب. مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة “.

وتابع: ” انظروا إلى تاريخ هذا الرجل وشاهدوا ما سيحدث له ولستيف القذر ” .