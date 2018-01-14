أكثر من 30 ألف زيارة منزلية نفذتها صحة الرياض للمرضى في منازلهم

سعيد العجل(صدى):

نفذت صحة الرياض ممثله في ادارة الطب المنزلي ، 30600 زيارة منزلية للمرضى في منازلهم لتشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها ،وذلك لمتابعه حالاتهم المرضيه حسب الخطه العلاجية من قبل الطبيب المعالج ،من خلال تقييم حالات المرضى أثناء تعرضهم للسقوط والتعرض للقرح الفراشية وعلاجها ،ومنع حدوثها من خلال التواصل مع المرضى ومن يرعاهم في المنزل وتثقيفهم عن حالة المريض وكيفية العناية به ومتابعة صرف الأدوية والتأكد من حفظها بأماكن سليمة ومتابعة حالة التغذية للمرضى وتقييم حالاتهم الصحية من قبل أخصائي التغذية العلاجية وعمل علاج طبيعي للمرضى المحتاجين له حسب الخطه العلاجية وتغيير القسطرة البوليه وأنابيب التغذية.

وأوضحت صحة الرياض ، أن تم ادخال خدمة جديدة في بداية هذا العام 2018 ، عبارة عن العلاج الوريدي لخدمة المرضى المحتاجين اليها وأضافت أن من ضمن الخدمات التي تقدمها توفير أجهزه طبية للمرضى المحتاجين اليها ،ومستلزمات طبية وتغذية علاجية بالتعاون مع المستشفيات التابعين لها والبالغ عددها 32 مستشفى حكومي داخل الرياض وخارجه ، يقدمون الخدمة لاكثر من 3700 مريض في منازلهم .