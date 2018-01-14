إغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت أمانة الحدود الشمالية اليوم الأحد من مواصلة جولاتها التفتيشية، ونفذت خلالها إغلاق محلين تجاريين مخالفين للاشتراطات البلدية .

وقال الحساب الرسمي للأمانة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أمانة الحدود الشمالية ممثلةً بوكالة الخدمات (رقابة الأسواق ) ، تواصل جولاتها على المحال التجارية وتغلق محليين تجاريين وتنذر أربعة محال مخالفة للاشتراطات البلدية “.

وأضاف: ” وتؤكد استمرار جولاتها الرقابية وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين “.