إغلاق محلين مخالفين للاشتراطات البلدية بالحدود الشمالية
تمكنت أمانة الحدود الشمالية اليوم الأحد من مواصلة جولاتها التفتيشية، ونفذت خلالها إغلاق محلين تجاريين مخالفين للاشتراطات البلدية .
وقال الحساب الرسمي للأمانة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أمانة الحدود الشمالية ممثلةً بوكالة الخدمات (رقابة الأسواق ) ، تواصل جولاتها على المحال التجارية وتغلق محليين تجاريين وتنذر أربعة محال مخالفة للاشتراطات البلدية “.
وأضاف: ” وتؤكد استمرار جولاتها الرقابية وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين “.
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