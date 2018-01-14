تحويل التمور إلى منتج اقتصادي عالمي.. أبرز إيجابيات مهرجان الأحساء

عادل الحربي (صدى):

بيّن بعض التجارو العاملون في صناعة التموع التحويلية، إيجابيات مهرجان التمور المصنعة الذي يقام في الأحساء، مشيرين إلى أن تحويل التمور من منتج زراعي إلى منتج اقتصادي عالمي على رأس هذه الإيجابيات.

وأوضح التجار، أن من ضمن إيجابيات المهرجان، فتح أبواب رزق جديدة لشريحة واسعة من الشباب والفتيات، بالإضافة إلى توسيع نطاق التسويق لتمور الأحساء.

كما سيقوم المهرجان بتعريف المجتمعات المحلية والإقليمية بأهمية التمور والصناعات التحويلية، وكذلك ربط المتسوقين والمستثمرين في مجال التمور داخل وخارج المملكة بسوق الأحساء للتمور، وأخيراً رفع مؤشرات التنافسية بين صناع ومنتجي التمور في الأحساء.

ويقام مهرجان ” ويا التمر أحلى 2018 ” ، في مركز المعارض بالهفوف، بتنظيم من أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.