جمهور الزعيم يهاجم ” ريفاس ” .. ومطالب بالتعاقد مع ” بن شرقي ” كبديل

ماجد محمد(صدى):

انتقد جماهير الزعيم ، أداء اللاعب الفنزويلي، جيلمين ريفاس، مطالبين إدارة النادي بالتعاقد مع بديل.

وأدى ظهور ريفاس بشكل متواضع خلال المباريات الماضية إلى غضب الجماهير، حيث اعتبر الجمهور أنه حتى الأن لم يقدم ما يستحق بقاؤه، وما زاد الأمر سوءً تعادل الفريق أمام الاتحاد أمس.

ووصف الجماهير ريفاس بأنه بات كسولًا، وأصبح لا يقدم جديد، ملقبينه بالجلاد السابق.

وفي السياق ذاته، اقترح الجماهير التعاقد مع لاعب الوداد المغربي بن شرقي، مع اقتراح ضم لاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد.