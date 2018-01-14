حالة ترقب مع قرب صرف رواتب العام الجديد بعد العلاوة السنوية
تشهد المملكة حالة من ترقب الموظفين لاستلام أول راتب لهم بعد الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإعادة العلاوة السنوية لمدة عام.
ومن المقرر صرف هذه العلاوة يوم الأحد الموافق 28 يناير من العام الجاري.
وقد وجه خادم الحرمين بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين، يوم 27 من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي، وياتي تأخر صرف الرواتب من إلى 28 يناير، وفقا لتعليمات آلية أصدرتها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، قبل سنوات، بصرف الرواتب يوم الأحد إذا صادف موعد صرفها يوم السبت؛ في حين تُصرف يوم الخميس إذا صادف موعد صرفها يوم الجمعة.
يذكر أنه مع بداية العام الجديد، تم ترك نظام الأبراج الذي كان معمولا به في صرف الرواتب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25471 ] نشر منذ 1 ساعة
أسأل الله العظيم
أن يطول بعمرك يبوفهد
ويديم علينا نعمة الأمن والأمان
ويوفق ولي العهد
ويرزقه البطانه الصالحة
الي تعينه على فعل الخير والصلاح.