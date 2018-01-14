سفارة المملكة في استراليا تحذر المواطنين من حرائق الغابات

عادل الحربي(صدى):

حذرت سفارة المملكة في استراليا، المواطنين المتواجدين في توماغو وويليامستون وريموند تيراس شمال سيدني من حرائق تلك الغابات.

ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، المواطنين إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر من خط نشوب حرائق بغابات تلك المناطق، مناشدة إياهم باتباع تعليمات السلطات المحلية.

وكانت دائرة مكافحة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز أصدرت تحذيرًا طارئًا لسكان مناطق توماغو وويليامستون وريموند تيراس بالقرب مطار نيوكاسل شمال سيدني من خطر نشوب حرائق في الغابات.