” التنمية الاجتماعية ” : تمويل 12 ألف مشروع بقيمة 683 مليون ريال خلال 2017

علي القحطاني (صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، أن المشاريع الممولة من البنك خلال العام الماضي 2017، بلغت 12200 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بـ683 مليون ريال.

وأوضح البنك أن المشاريع التي تم تمويلها شملت جميع المسارات وعدة منتجات واكبت توجه الدولة نحو توطين الوظائف في القطاع الخاص؛ لتمكين الشباب والفتيات من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية للمملكة.

وأضاف أنه ساهم في تمويل منتج توطين الاتصالات، ومنتج توطيت المولات، ومنتج تمويل عربا البيع المتنقلة، ومنتج تمويل المقاصف خلال 2017.

وأكد أنه يعكف بشكل مستمر على غطلاق برامج تمويلية جديدة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.