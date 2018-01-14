جمرك مطار الأمير سلطان يحبط تهريب 8 كيلو من ” الأفيون “

محمود البلوي(صدى):

نجح جمرك مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك في إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الأفيون المخدرة بلغ وزنها (8) كيلو جرام مخبأة داخل أمتعة إحدى العائلات أثناء عودتهم إلى المملكة.

أوضح ذلك مدير عام الجمرك الاستاذ منصور المزيد وقال: عند قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية لأمتعة العائلة وذلك بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة وبعد تفتيشها تبين وجود أكياس بلاستيكية مغلفة بورق الكربون أسفل الحقيبة تحتوي على عدد (11) كيس من مادة الأفيون بلغ وزنها (8) كيلو جرام. مشيراً إلى انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة.