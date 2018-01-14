سحب مسحوق حليب الرضع لاكتاليس من 83 دولة

باريس(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة لاكتاليس الفرنسية، إيمانويل بيسنييه، اليوم الأحد، أنه تم سحب 12 مليون علبة من مسحوق حليب الرضع، بواقع 83 دولة، بسبب تشخيص إصابات بالسلمونيلا.

وقال بيسنييه، عملية السحب ستخفف على الموزعين عملية فرز العلب، مضيفا ” أصبحوا يعرفون أن عليهم سحب كل العلب من أجنحة متاجرهم ” .

وأكد بيسنييه على دفع تعويضات لكل العائلات التي تضررت في هذه القضية. وقال أن هناك شكاوى وسيجري التحقيق وسنتعاون مع القضاء بتقديم كل العناصر التي نملكها، لم نفكر في العمل بطريقة أخرى.